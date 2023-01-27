Хрюнов про бой Усик – Фьюри: «Он завершится победой Тайсона. Они в разном душевном состоянии»

Российский промоутер дал прогноз на бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъеме. Плюс он весит килограммов на 30 больше.

Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», – считает Хрюнов.

Оказывается, у Усика и Фьюри есть общая любовь к легенде «Манчестер Юнайтед». Рассказываем, что к чему

Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля