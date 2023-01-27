Хрюнов про бой Усик – Фьюри: «Он завершится победой Тайсона. Они в разном душевном состоянии»
Российский промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъеме. Плюс он весит килограммов на 30 больше.
Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», – считает Хрюнов.
Оказывается, у Усика и Фьюри есть общая любовь к легенде «Манчестер Юнайтед». Рассказываем, что к чему
Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля
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