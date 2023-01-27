Хрюнов про бой Усик – Фьюри: «Он завершится победой Тайсона. Они в разном душевном состоянии»

Теги Владимир Хрюнов тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъеме. Плюс он весит килограммов на 30 больше.

Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», – считает Хрюнов.

Оказывается, у Усика и Фьюри есть общая любовь к легенде «Манчестер Юнайтед». Рассказываем, что к чему

Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля

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3 комментария

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Вася Енотов
Главный аналитик от бокса))
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Оскар Муравьев
Главное чтоб бой состоялся а кто победит не так важно
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Руслан Алиеров
Поединок закончится с победой Тайсон Фьюри потом он проиграет Мурат Гассиеву сказал Хрюнов🤣🤣🤣🤣🤣
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+7
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