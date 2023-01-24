Отец Фьюри: «Усик выглядит ужасно, будто не ел ничего три месяца. Тайсон побьет украинского бомжару»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал форму обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

«Видел фото Усика возле бассейна. Чтобы выйти в ринг с Тайсоном, ему надо по-другому работать над физикой.

Жена Тайсона Пэрис может надеть перчатки и подраться с Усиком, учитывая то, как он выглядит. Они примерно одного размера. Да я думаю, что Пэрис шире в плечах.

Такое тело не принесет ему пользы. Он выглядит ужасно, будто ничего не ел три месяца. Когда так называемые «тренировки» прекращаются, его тело исчезает. Затем оно трансформируется через несколько месяцев, будто голову пересадили на другое тело. Он превращается из кролика в кролика-переростка.

Тайсон непобедим – «Цыганский король» завоевал весь мир. Он побил одного украинского бомжару, побьет и второго», – сказал Фьюри.

Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»

Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»

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6 комментариев

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Nikos1509
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Теперь понятно почему Тайсон такой приколист в Батю пошёл 👍
Теперь понятно почему Тайсон такой не смешной приколист, в Батю пошёл 🤦‍♂️
+1
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vyacheslavsemirechenko
Ответ banchik1
Ты хоть читал материал-то, что тут не сам Фьюри говорит? Или зачем читать, главное сразу бежать идиотские комменты строчить.
обидели мышку, написали в норку?:)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitrii7856@icloud.com
Теперь понятно почему Тайсон такой приколист в Батю пошёл 👍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Как обычно в коменты про Усика бегут типы, которые и боксом, наверное, сроду не интересовались, но надо ж про его национальность шутеек накидать.
+3
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Ответ maxdux81
аха-ха)))Король напалмом льет, на миротворец его.
Ты хоть читал материал-то, что тут не сам Фьюри говорит? Или зачем читать, главное сразу бежать идиотские комменты строчить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxdux81
аха-ха)))Король напалмом льет, на миротворец его.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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