Отец Фьюри: «Усик выглядит ужасно, будто не ел ничего три месяца. Тайсон побьет украинского бомжару»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , прокомментировал форму обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

«Видел фото Усика возле бассейна. Чтобы выйти в ринг с Тайсоном, ему надо по-другому работать над физикой.

Жена Тайсона Пэрис может надеть перчатки и подраться с Усиком, учитывая то, как он выглядит. Они примерно одного размера. Да я думаю, что Пэрис шире в плечах.

Такое тело не принесет ему пользы. Он выглядит ужасно, будто ничего не ел три месяца. Когда так называемые «тренировки» прекращаются, его тело исчезает. Затем оно трансформируется через несколько месяцев, будто голову пересадили на другое тело. Он превращается из кролика в кролика-переростка.

Тайсон непобедим – «Цыганский король» завоевал весь мир. Он побил одного украинского бомжару, побьет и второго», – сказал Фьюри.

Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»

Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»