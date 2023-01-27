Промоутер Усика назвал примерную дату боя с Фьюри: «В начале февраля мы должны объявить поединок»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, озвучил примерную дату боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«До Нового года мы планировали объявить поединок, который должен был состояться в начале марта. Однако жизнь внесла определенные коррективы, и имели место такие обстоятельства, что конец апреля является для нас более оптимальной датой, чем начало марта.

Мы интенсивно работаем над датой боя и над контрактом, чтобы объявить его уже в начале февраля», – сказал Красюк.

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Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля

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1 комментарий

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mister1
Я так понял в начале февраля обьявите а сам пройдет после Рамадана Усика, а это уже после конца апреля
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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