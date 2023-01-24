Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.
«Пузо, посмотри, что я кушаю. Ням-ням-ням. Ты следующий», – сказал Усик на видео с бургером.
Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»
«Иду за тобой, пузо». Усик ответил Фьюри, который назвал его кроликом
Даже как-то неудобно смотреть подобные ролики. По ним складывается такое впечатление, что Усик - человек с задержкой развития.
Все лучше, чем ничего)
Но ничего, 🐷 выгоним из дома и будем дальше жить спокойно и без дегенератов
Добавьте сюда желание, но, увы, неумение раскручивать бои и вуаля.