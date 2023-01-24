Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

«Пузо, посмотри, что я кушаю. Ням-ням-ням. Ты следующий», – сказал Усик на видео с бургером.

Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»

«Иду за тобой, пузо». Усик ответил Фьюри, который назвал его кроликом