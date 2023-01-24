Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

«Пузо, посмотри, что я кушаю. Ням-ням-ням. Ты следующий», – сказал Усик на видео с бургером.

Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»

«Иду за тобой, пузо». Усик ответил Фьюри, который назвал его кроликом

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20 комментариев

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DAI1980
Ответ bodros
Из Бахмута пишешь?)
Из Варшавы 🤣. Желающих ехать в Бахмут все меньше. Особенно в среде таких понтушек 🤣
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Macren
Все-таки Саша очень харизматичный, мало чем отстает от Фьюри. Они просто очень разные. Кстати в Бритке у Усика фанов не намного меньше, чем у циганского короля
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bodros
Ответ Nikos1509
Так разве это удивительно, когда в твоей стране появилось столько свинор$лых дятлов, в резиновых сапогах, с оружием в руках, но с полностью безмозглой башкой... Но ничего, 🐷 выгоним из дома и будем дальше жить спокойно и без дегенератов
Из Бахмута пишешь?)
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Demon69
Прочел сначала комментарии....Минимум думаю кого то убил, или неприличные для показа части тела показал..Посмотрите интервью монашки великих боксеров,что они несли,тем не менее так и остались великими,начиная с Моххамеда Али .И причем тут украинство...
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Typizza
Раскрутка боя сотого левела😂
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Оскар Муравьев
Хуторянство усика вызывает лютый кринж
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Оскар Муравьев
Не кушаю а ем...
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Arty Novikoff
Украинство головного мозга не могло не сказаться на интеллекте.

Даже как-то неудобно смотреть подобные ролики. По ним складывается такое впечатление, что Усик - человек с задержкой развития.
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mister1
Кто знает ставки открылись на них?
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Люблю Марго Робби
Ответ Фикиск Фусов
Поставлю на Фьюри тысячу рублей
Какой кэф?
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Александр Степанов
Наконец-то хоть какая-то реплика от Усика)
Все лучше, чем ничего)
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Фикиск Фусов
Поставлю на Фьюри тысячу рублей
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здоровяк
Ну вот пошла раскрутка активно. Значит, что скоро договорятся по денежной части с Фьюри
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Nikos1509
Ответ bodros
Усик будто деградировал за год 🤦‍♂️
Так разве это удивительно, когда в твоей стране появилось столько свинор$лых дятлов, в резиновых сапогах, с оружием в руках, но с полностью безмозглой башкой...
Но ничего, 🐷 выгоним из дома и будем дальше жить спокойно и без дегенератов
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Монсеньор Мартинес
Лук вот ай эм итинГ
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Orson2074
Ответ bodros
Усик будто деградировал за год 🤦‍♂️
плотный график тренировок, большое количество спарингов с крупными ребятами- явный признак тяжелых попаданий в голову.
Добавьте сюда желание, но, увы, неумение раскручивать бои и вуаля.
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шлеп нога
Ну, молодец!)
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faaakkkeee
Ответ Шутник)
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Сразу после тебя
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nick1
Ответ bodros
Усик будто деградировал за год 🤦‍♂️
с кем поведёшься, того и наберёшься
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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bodros
Усик будто деградировал за год 🤦‍♂️
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