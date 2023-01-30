Джошуа уверен в поединке с Фьюри: «Его отец не позволит отказаться. Он нормальный парень»

Бывший чемпион мира по боксу считает, что его бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри состоится.

«Это еще не конец нашему противостоянию. Конечно, если слушать разговоры Фьюри, то ваше мнение может меняться несколько раз в день. Все же я уверен, что он будет драться со мной.

Его отец не позволит ему отказаться от этого поединка. Он нормальный парень. Мне нравится его отец. Так что да, мы будем драться», – сказал Джошуа.

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