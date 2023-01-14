Беспутин не верит в Усика в бою с Фьюри: «Тайсона надо убить, чтобы сломать»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Беспутин бокс Бокс/MMA/UFC

Российский боксер-полусредневес Александр Беспутин считает Тайсона Фьюри фаворитом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Александра Усика.

«Перед боем с Энтони Джошуа я ставил 60 на 40 в пользу Усика. И эти 40 только потому, что меня смущала антропометрия Джошуа, он мог ей задавить.

А сейчас не думаю, что Усик может что-то предложить Фьюри. Фьюри – это очень большой и быстрый парень.

Плюс ментально это не Джошуа, его не сломаешь. Мы в боях с Деонтеем Уайлдером это увидели. Фьюри надо убить, чтобы сломать», – сказал Беспутин.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

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3 комментария

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S.Laposter
Ответ Андрій Семисал
Не согласен именно с этим мнением , но в целом хорошо было бы всегда читать Беспутина
Хорошо было бы Беспутина
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
А путин верит?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрій Семисал
Не согласен именно с этим мнением , но в целом хорошо было бы всегда читать Беспутина
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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