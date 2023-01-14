Беспутин не верит в Усика в бою с Фьюри: «Тайсона надо убить, чтобы сломать»

Российский боксер-полусредневес считает фаворитом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против .

«Перед боем с я ставил 60 на 40 в пользу Усика. И эти 40 только потому, что меня смущала антропометрия Джошуа, он мог ей задавить.

А сейчас не думаю, что Усик может что-то предложить Фьюри. Фьюри – это очень большой и быстрый парень.

Плюс ментально это не Джошуа, его не сломаешь. Мы в боях с Деонтеем Уайлдером это увидели. Фьюри надо убить, чтобы сломать», – сказал Беспутин.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

Артур Бетербиев: «Кто победит в бою Усика и Фьюри? Я никогда не представлял этот поединок»