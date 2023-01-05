Гилберт Бернс: «В реванше Усмана и Эдвардса небольшое преимущество будет на стороне Леона»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился ожиданиями от реванша и

«Теперь Камару идет на враждебную территорию. Весь Лондон против него. Это дом Леона, его друзья будут там... Камару может говорить что угодно, но это враждебная территория.

Никому не понравится драться со мной в Бразилии. Никому не понравится драться с Фрэнсисом Нганну в Камеруне. Я думаю, это будет очень близкий бой, но небольшое преимущество, наверное, будет на стороне Леона», – считает Бернс.

Белал Мухаммад: «Подерусь с Чимаевым в Лондоне, даже если он провалит взвешивание»

Масвидаль может заменить Усмана в титульном бою с Эдвардсом на UFC 286