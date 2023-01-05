Гилберт Бернс: «В реванше Усмана и Эдвардса небольшое преимущество будет на стороне Леона»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Гилберт Бернс Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился ожиданиями от реванша Леона Эдвардса и Камару Усмана

«Теперь Камару идет на враждебную территорию. Весь Лондон против него. Это дом Леона, его друзья будут там... Камару может говорить что угодно, но это враждебная территория.

Никому не понравится драться со мной в Бразилии. Никому не понравится драться с Фрэнсисом Нганну в Камеруне. Я думаю, это будет очень близкий бой, но небольшое преимущество, наверное, будет на стороне Леона», – считает Бернс.

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