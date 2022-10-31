Камару Усман: «Мы с Леоном Эдвардсом знаем, кто лучший полусредневес в мире»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался про третий бой с Леоном Эдвардсом.

«Я бы с удовольствием поехал в Англию и провел там бой. У меня много болельщиков в этой стране. В Англии много африканцев, много моих ямайских поклонников, так что, думаю, это имеет смысл.

Скорее всего, поддерживая нас, фанаты разделятся в пропорции 50 на 50. Но мы с Леоном знаем, кто лучший полусредневес в мире», – сказал Усман.

В августе Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал чемпионом UFC.

Третий бой Эдвардса и Усмана должен состояться в марте 2023-го в Великобритании

Эдвардс – о втором бое с Усманом: «Мое худшее и его лучшее выступление»

 

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