Камару Усман: «Мы с Леоном Эдвардсом знаем, кто лучший полусредневес в мире»
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался про третий бой с Леоном Эдвардсом.
«Я бы с удовольствием поехал в Англию и провел там бой. У меня много болельщиков в этой стране. В Англии много африканцев, много моих ямайских поклонников, так что, думаю, это имеет смысл.
Скорее всего, поддерживая нас, фанаты разделятся в пропорции 50 на 50. Но мы с Леоном знаем, кто лучший полусредневес в мире», – сказал Усман.
В августе Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал чемпионом UFC.
Третий бой Эдвардса и Усмана должен состояться в марте 2023-го в Великобритании
Эдвардс – о втором бое с Усманом: «Мое худшее и его лучшее выступление»
Комментарии