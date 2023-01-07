Тренер Шары Буллета: «Он пройдет Пауло Косту за 5 секунд. Остальные – дело техники»

Абдуллах Амиров, тренер по ударной технике, оценил перспективы бойца в UFC.

«Шара пройдет за 5 секунд, если пройдет хорошую, стопроцентную подготовку.

Почему Коста? Он же мощный. Самым мощным там считается. Мне было бы интересно, чтобы он его прошел.

Остальные – дело техники. Представляю ли я Шару в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перрейры? Да, но я хочу, чтобы он с [Исраэлем] Адесаньей подрался. Как фанат, такой бой хочу увидеть. Уверен, что Шара победил бы», – сказал Амиров.

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