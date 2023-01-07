Тренер Шары Буллета: «Он пройдет Пауло Косту за 5 секунд. Остальные – дело техники»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Исраэль Адесанья Алекс Перейра Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Абдуллах Амиров, тренер Шарабутдина Магомедова по ударной технике, оценил перспективы бойца в UFC.

«Шара пройдет Пауло Косту за 5 секунд, если пройдет хорошую, стопроцентную подготовку.

Почему Коста? Он же мощный. Самым мощным там считается. Мне было бы интересно, чтобы он его прошел.

Остальные – дело техники. Представляю ли я Шару в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перрейры? Да, но я хочу, чтобы он с [Исраэлем] Адесаньей подрался. Как фанат, такой бой хочу увидеть. Уверен, что Шара победил бы», – сказал Амиров.

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2 комментария

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MATRiX
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Ответ S.Yuriy
Чем данная чушь подкреплена? Шара хорош, спору нет, но тут фейспалм...
Да аудиторию подогревают и внимание привлекают. С одной стороны правильно, просто теперь главное не 0босраться)
+3
0
+3
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S.Yuriy
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Чем данная чушь подкреплена?
Шара хорош, спору нет, но тут фейспалм...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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