Чарльз Оливейра назвал Алекса Перейру лучшим бойцом 2022 года
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о лучшем бойце года.
«Алекс Перейра. Он победил великого и очень талантливого чемпиона, чтобы завоевать пояс в среднем весе», – сказал бразилец.
Перейра в ноябре победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде.
Адесанья – о нокауте в бою с Перейрой: «Видел видео этого момента раз 20»
Александр Шлеменко: «Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде»
Комментарии