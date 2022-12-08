Чарльз Оливейра назвал Алекса Перейру лучшим бойцом 2022 года

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Чарльз Оливейра Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о лучшем бойце года.

«Алекс Перейра. Он победил великого и очень талантливого чемпиона, чтобы завоевать пояс в среднем весе», – сказал бразилец.

Перейра в ноябре победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде.

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