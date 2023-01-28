Перейра – о реванше с Адесаньей: «Готов убивать»
Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра отреагировал на официальный анонс боя за титул против Исраэля Адесаньи.
«Готов убивать», – написал Перейра в соцсетях.
Реванш Перейры и Адесаньи возглавит турнир UFC 287. Ранее бойцы дрались трижды (дважды по правилам кикбоксинга). Во всех случаях побеждал Перейра.
Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287
Майкл Биспинг: «Уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Чимаевым»
4 комментария