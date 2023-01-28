Перейра – о реванше с Адесаньей: «Готов убивать»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра отреагировал на официальный анонс боя за титул против Исраэля Адесаньи.

«Готов убивать», – написал Перейра в соцсетях.

Реванш Перейры и Адесаньи возглавит турнир UFC 287. Ранее бойцы дрались трижды (дважды по правилам кикбоксинга). Во всех случаях побеждал Перейра.

Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287

Майкл Биспинг: «Уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Чимаевым»

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4 комментария

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Эрдем Эрдем
Ответ vasya7921@gmail.com
Второй раз и навсегда
4 раз, раз и навсегда!
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Максим Иванов
Будет ли в этом бою нокаут,вот в чем вопрос..)
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vasya7921@gmail.com
Ответ -=Neytron=-
Вперед Алёкс, надо закончить с этим спринтером раз и навсегда!
Второй раз и навсегда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-=Neytron=-
Вперед Алёкс, надо закончить с этим спринтером раз и навсегда!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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