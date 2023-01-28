Перейра – о жизни после победы над Адесаньей: «Финансово расту каждый день, но я не изменился»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC Алекс Перейра рассказал, как изменилась его жизнь после победы над Исраэлем Адесаньей в титульном бою на UFC 281.

«Я не думаю, что что-то изменилось для меня как для человека. В тот день, когда я стал чемпионом, у меня было такое чувство, но потом, когда проснулся на следующий день, я понял, что ничего не изменилось.

Да, я каждый день росту в финансовом плане, но мой приоритет – оставаться собой. Думаю, я не изменился. Это могут вам подтвердить люди, которые окружают меня», – сказал Перейра.

Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287

Перейра – о реванше с Адесаньей: «Готов убивать»

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5 комментариев

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уличный иуда
Адесанья будет залеживать весь 5 раунд. Скриньте
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Serdar Yazlyew
Ответ Spirt Ru
Адесанья победит в этот раз. Перейре по-хорошему нужно подняться в весе. Большой слишком.
100 процентов конечно как все говорят что дом поставлю на это я говорить не буду. Но 500+ зелёных можно что там 30к - 35к рубликов можно на Анимешника поставить
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zh8s6pzfdh
Ответ Dayanch Orazov
Надеюсь в реванше будет снова нокаут!
Обойдешься
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-2
-2
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Spirt Ru
Адесанья победит в этот раз. Перейре по-хорошему нужно подняться в весе. Большой слишком.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dayanch Orazov
Надеюсь в реванше будет снова нокаут!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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