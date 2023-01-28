Перейра – о жизни после победы над Адесаньей: «Финансово расту каждый день, но я не изменился»

Чемпион UFC Алекс Перейра рассказал, как изменилась его жизнь после победы над Исраэлем Адесаньей в титульном бою на UFC 281.

«Я не думаю, что что-то изменилось для меня как для человека. В тот день, когда я стал чемпионом, у меня было такое чувство, но потом, когда проснулся на следующий день, я понял, что ничего не изменилось.

Да, я каждый день росту в финансовом плане, но мой приоритет – оставаться собой. Думаю, я не изменился. Это могут вам подтвердить люди, которые окружают меня», – сказал Перейра.

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