Чимаев поздравил Бетербиева: «Король бокса сегодня»

Теги Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою против Энтони Ярда.

Бетербиев нокаутировал соперника в восьмом раунде, защитив титулы IBF, WBO и WBC в полутяжелом весе.

«Король бокса сегодня – это Артур Бетербиев», – написал Чимаев в соцсетях.

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