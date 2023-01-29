Чимаев поздравил Бетербиева: «Король бокса сегодня»
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою против Энтони Ярда.
Бетербиев нокаутировал соперника в восьмом раунде, защитив титулы IBF, WBO и WBC в полутяжелом весе.
«Король бокса сегодня – это Артур Бетербиев», – написал Чимаев в соцсетях.
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