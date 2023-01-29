Бивол – об Усике: «Не могу сказать, что это бой моей мечты»
Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оценил возможность проведения боя против Александра Усика.
– Если бы у вас была возможность выйти на ринг против Усика, вам был бы такой суперпоединок интересен?
– Я пока не вижу возможности, что я выйду на ринг против Усика. У нас разные категории. Не могу сказать, что это бой моей мечты, я даже не думал, что выйду боксировать с Усиком.
Это совершенно разные категории, я больше смотрю на людей из своей весовой категории. Это те, кто может быть реально моими соперниками. А эти предположения – может быть, если бы – зачем на это силы тратить?
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Лучше хайповать на победе над рыжим до конца карьеры. Заработать пару чеков и закончить. Чем улететь в КО, попутно получив серьезный урон.