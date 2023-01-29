Бивол – об Усике: «Не могу сказать, что это бой моей мечты»

Теги Александр Усик Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оценил возможность проведения боя против Александра Усика.

– Если бы у вас была возможность выйти на ринг против Усика, вам был бы такой суперпоединок интересен?

– Я пока не вижу возможности, что я выйду на ринг против Усика. У нас разные категории. Не могу сказать, что это бой моей мечты, я даже не думал, что выйду боксировать с Усиком.

Это совершенно разные категории, я больше смотрю на людей из своей весовой категории. Это те, кто может быть реально моими соперниками. А эти предположения – может быть, если бы – зачем на это силы тратить?

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4 комментария

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Оскар Муравьев
Ответ Reece24
С Усиком нечего ловить. Это тебе не переоцененный медленный качок-переросток Саулька, которого малыши Флойд и Лара водили в школу задолго до Бивола. Лучше хайповать на победе над рыжим до конца карьеры. Заработать пару чеков и закончить. Чем улететь в КО, попутно получив серьезный урон.
Усик старый Дима на пике.. Да разница в габаритах большая и весе.. Но Диме не привыкать бить громил.. А вообще бой с бетербиевым это топ
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Reece24
С Усиком нечего ловить. Это тебе не переоцененный медленный качок-переросток Саулька, которого малыши Флойд и Лара водили в школу задолго до Бивола.
Лучше хайповать на победе над рыжим до конца карьеры. Заработать пару чеков и закончить. Чем улететь в КО, попутно получив серьезный урон.
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-3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
В боях мечты не отгребают, Диму можно понять.
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Abdusamad Dadaboyev
За Бивол
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