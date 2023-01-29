Бивол – об Усике: «Не могу сказать, что это бой моей мечты»

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе оценил возможность проведения боя против .

– Если бы у вас была возможность выйти на ринг против Усика, вам был бы такой суперпоединок интересен?

– Я пока не вижу возможности, что я выйду на ринг против Усика. У нас разные категории. Не могу сказать, что это бой моей мечты, я даже не думал, что выйду боксировать с Усиком.

Это совершенно разные категории, я больше смотрю на людей из своей весовой категории. Это те, кто может быть реально моими соперниками. А эти предположения – может быть, если бы – зачем на это силы тратить?

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