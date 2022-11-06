Бивол – о бое с Усиком: «Возможно, однажды мы подеремся, если Александр спустится в первый тяжелый вес»

Чемпион мира боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что не против провести поединок с .

Но при этом россиянин отметил, что не готов подниматься ради этого боя в тяжелый вес.

«Переход в тяжелый вес? Я не тяжеловес. Знаете, между тяжелым и полутяжелым весом также есть первый тяжелый. Вы об этом помните? Это большой прыжок.

Вы хотите, чтобы я подрался с ? Нет. Усик говорил, что может спуститься в первый тяжелый вес? Возможно, однажды мы подеремся», – сказал Бивол.

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