Бетербиев готов подняться в весе ради боя с Усиком: «Было бы хорошо подраться с другим чемпионом»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев готов подняться в следующую весовую категорию. Канадец российского происхождения отметил, что сделает это только ради титульного боя.
«Без проблем подерусь с Усиком, если вы организуете бой. Он успешен. Усик продел хорошую работу.
Он хороший боец и хорошо поработал. Мене не особо интересует его карьера. Я не слежу за Усиком или кем-то еще.
Я мог бы подняться в другой вес. Это интересно, но хорошо было бы также подраться с другим чемпионом. Я пытаюсь быть готовым ко всему», – сказал Бетербиев.
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