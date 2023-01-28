Бетербиев готов подняться в весе ради боя с Усиком: «Было бы хорошо подраться с другим чемпионом»

Теги Артур Бетербиев Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев готов подняться в следующую весовую категорию. Канадец российского происхождения отметил, что сделает это только ради титульного боя.

«Без проблем подерусь с Усиком, если вы организуете бой. Он успешен. Усик продел хорошую работу.

Он хороший боец и хорошо поработал. Мене не особо интересует его карьера. Я не слежу за Усиком или кем-то еще.

Я мог бы подняться в другой вес. Это интересно, но хорошо было бы также подраться с другим чемпионом. Я пытаюсь быть готовым ко всему», – сказал Бетербиев.

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2 комментария

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Macren
На фоне мегафайта с Фьюри махач с Бетербиевым это совсем ниочем. Усатый уже давно на другом уровне
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Оскар Муравьев
Опять про усика.. Этот бой Нереалистичен усикаю супертяж если бы был в крузерах еще можно было бы говорить об этом... Бетербиеву нужно ярда пройти и думать о бое с биволом
+1
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+1
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