Бивол и Усик номинированы на премию «Выступление года» от The Ring
Издание The Ring представило список номинантов на премию «Выступление года».
В списке четыре кандидата, среди которых чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, в мае 2022-го победивший единогласным решением судей Сауля Альвареса.
На победу также претендует чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик за победу раздельным решением судей в реванше с Энтони Джошуа.
Среди номинантов также Шакур Стивенсон (за победу над Оскаром Вальдесом) и Джесси Родригес (за нокаут в 8-м раунде над Срисакетом Сор Рунгвисаи).
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