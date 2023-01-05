Бивол и Усик номинированы на премию «Выступление года» от The Ring

Издание The Ring представило список номинантов на премию «Выступление года».

В списке четыре кандидата, среди которых чемпион WBA в полутяжелом весе , в мае 2022-го победивший единогласным решением судей .

На победу также претендует чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе за победу раздельным решением судей в реванше с .

Среди номинантов также (за победу над Оскаром Вальдесом) и Джесси Родригес (за нокаут в 8-м раунде над Срисакетом Сор Рунгвисаи).

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