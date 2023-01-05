Бивол и Усик номинированы на премию «Выступление года» от The Ring

Теги тяжелый вес полутяжелый вес Александр Усик Сауль Альварес Энтони Джошуа Дмитрий Бивол бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Издание The Ring представило список номинантов на премию «Выступление года».

В списке четыре кандидата, среди которых чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, в мае 2022-го победивший единогласным решением судей Сауля Альвареса.

На победу также претендует чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик за победу раздельным решением судей в реванше с Энтони Джошуа.

Среди номинантов также Шакур Стивенсон (за победу над Оскаром Вальдесом) и Джесси Родригес (за нокаут в 8-м раунде над Срисакетом Сор Рунгвисаи).

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3 комментария

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Прогноз Черданцева
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Сане отдадут, шаровары и чуб порешают)))
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Максим Седов
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Дима Бивол заслужил. Ибо декласс Канело был показательным.
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Groove
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Бивол должен получить, декласс коротышки допера был образцовым.
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