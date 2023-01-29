Бетербиев – о серии из 19 нокаутов: «Надеюсь, когда-нибудь я стану хорошим боксером»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев с улыбкой отреагировал на напоминание о продолжении серии нокаутов в профессиональной карьере.
Бетербиев провел на ринге 19 поединков, все из них завершив досрочно.
«Надеюсь, я стану когда-нибудь хорошим боксером», – сказал Бетербиев после боя.
Судейские карточки боя Бетербиев – Ярд: Артур проигрывал на момент нокаута
Артур Бетербиев недоволен боем с Ярдом: «Если бы мы дрались снова, то хотел бы выступить лучше»
1 комментарий