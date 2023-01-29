Бетербиев – о серии из 19 нокаутов: «Надеюсь, когда-нибудь я стану хорошим боксером»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев с улыбкой отреагировал на напоминание о продолжении серии нокаутов в профессиональной карьере.

Бетербиев провел на ринге 19 поединков, все из них завершив досрочно.

«Надеюсь, я стану когда-нибудь хорошим боксером», – сказал Бетербиев после боя.

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1 комментарий

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Виталий Попов
Просто молодец! Достойно!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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