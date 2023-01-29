Артур Бетербиев недоволен боем с Ярдом: «Если бы мы дрались снова, то хотел бы выступить лучше»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев недоволен выступлением в бою против Энтони Ярда.

Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде, но на момент остановки боя проигрывал на карточках судей.

«Я не могу сказать, что я провел очень плохой бой, но если бы я сделал это снова, то хотел бы выступить лучше. Потому что я сижу и уже могу расслабиться», – сказал Бетербиев.

Судейские карточки боя Бетербиев – Ярд: Артур проигрывал на момент нокаута

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3 комментария

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Isa Babaev
Конечно недоволен, тебя Ярд возил сегодня, Бивол тем более переедет
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Вася Енотов
По поводу счета на карточках это всё философия. Артур победил и уже не так важно, как он это сделал. В теории могут быть проблемы, если попадется чувак, который не упадёт и перещелкает по очкам, но пока тактика работает и статистика по ТКО(КО) впечатляет. От того бой с Биволом становится по максималке интригующим. Битва стихий прямо-таки.
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Евгений Лаптев
Это Ярд показал хороший бой! С победой Артура!
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