Артур Бетербиев недоволен боем с Ярдом: «Если бы мы дрались снова, то хотел бы выступить лучше»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев недоволен выступлением в бою против .

Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде, но на момент остановки боя проигрывал на карточках судей.

«Я не могу сказать, что я провел очень плохой бой, но если бы я сделал это снова, то хотел бы выступить лучше. Потому что я сижу и уже могу расслабиться», – сказал Бетербиев.

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