Бивол – об отношениях с Бетербиевым: «Мы никогда не были друзьями»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что не завел дружеских отношений с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Мы никогда не были друзьями. Когда я пришел в сборную России, Артур уже был именитым боксером. Я смотрел на него как опытного товарища, не более», – признался Бивол.

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