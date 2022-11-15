Адесанья разочарован остановкой боя с Перейрой: «Уверяю вас, я шатался не из-за ударов. У меня нет причин лгать»

Бывший чемпион UFC в среднем весе считает, что остановка его боя с была ранней.

«В какой-то момент я почувствовал, что у меня проблемы с ногой. Я шел, спотыкался и моя нога волочилась по полу.

Я понял, что у меня проблема и в тот момент подумал: «Что-то не так». Я никогда не сталкивался ни с чем подобным во время поединка, поэтому не мог нормально оценить ситуацию.

Перейра нанес два сильных удара, после чего я начал боковые движения и в этот момент споткнулся. Понимаю, что это плохо смотрелось со стороны, и, вероятно, рефери подумал: «Два сильных удара и он шатается, вот дерьмо».

Но я уверяю вас, я шатался не из-за ударов. У меня нет причин лгать.

Я решил стоять на месте и не двигаться больше, чтобы дать отдохнуть моей ноге. Я ожидал, что он начнет вкладываться в удары, поэтому опустил голову.

Я видел его руки и ноги, а также знал, где находится его голова. После остановки я был очень разочарован. Ждал, когда Перейра выдохнется, чтобы начать делать свою работу. Я собирался сбить его с ног, а потом снова избить», – сказал Адесанья.

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