Майкл Биспинг: «Уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Чимаевым»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, что ему нравится в чемпионе дивизиона Алексе Перейре.

«Я очень уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Хамзатом Чимаевым, говорит о переходе в полутяжелый вес.

Перейра утверждает, что подерется с кем угодно. Он направляет стрелу в каждого, кого видит. Буквально каждого.

Каждый раз, когда я вижу его посты в соцсетях, он делает именно это. Я люблю этого парня. Он большой чувак с нокаутирующей мощью», – сказал Биспинг.

Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»

Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»

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6 комментариев

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Timurbai
Ответ Psevdosport
Готов был выскочить на бразильском турике, но в промежуточном, чтоб не весогонить
Аа, была такое да, но он хотел выскочить в промежуточном , да ещё и не рисковать поясом. Такое себе
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0
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Psevdosport
Ответ Timurbai
Когда это он после чемпионства был готов драться с Чимаевым? Насколько я помню были только отговорки!
Готов был выскочить на бразильском турике, но в промежуточном, чтоб не весогонить
+1
0
+1
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Barabakan
Бой будет длиться до первого тейкдауна.
То есть недолго!
+1
-1
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Ян Дружинин
Даже если Чимай примет этот бой в полутяжелом весе то лысый на такое добро не даст
+3
0
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Юрий Кострикин
Чимаев не заслужил ещё боя с Перейрой
+5
0
+5
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Timurbai
Когда это он после чемпионства был готов драться с Чимаевым? Насколько я помню были только отговорки!
+2
-2
0
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