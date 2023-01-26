Майкл Биспинг: «Уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Чимаевым»

Бывший чемпион в среднем весе рассказал, что ему нравится в чемпионе дивизиона .

«Я очень уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с , говорит о переходе в полутяжелый вес.

Перейра утверждает, что подерется с кем угодно. Он направляет стрелу в каждого, кого видит. Буквально каждого.

Каждый раз, когда я вижу его посты в соцсетях, он делает именно это. Я люблю этого парня. Он большой чувак с нокаутирующей мощью», – сказал Биспинг.

Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»

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