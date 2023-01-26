Майкл Биспинг: «Уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Чимаевым»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, что ему нравится в чемпионе дивизиона Алексе Перейре.
«Я очень уважаю Перейру, потому что он готов драться с любым. Он хочет сразиться с Хамзатом Чимаевым, говорит о переходе в полутяжелый вес.
Перейра утверждает, что подерется с кем угодно. Он направляет стрелу в каждого, кого видит. Буквально каждого.
Каждый раз, когда я вижу его посты в соцсетях, он делает именно это. Я люблю этого парня. Он большой чувак с нокаутирующей мощью», – сказал Биспинг.
Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»
Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»
То есть недолго!