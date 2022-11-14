Адесанья – Перейре: «Ты вновь выиграл битву, но война далека до завершения!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья обратился к Алексу Перейре, которому проиграл на UFC 271.

«Я обожаю эту игру!!! Атака титанов захватывает меня. Еще одна глава за «Поатаном».

Ты вновь выиграл битву, но война далека до завершения! Теперь охотник – это добыча. Игра еще на завершена», – написал Адесанья.

В выходные Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.

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