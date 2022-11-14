Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья обратился к , которому проиграл на UFC 271.

«Я обожаю эту игру!!! Атака титанов захватывает меня. Еще одна глава за «Поатаном».

Ты вновь выиграл битву, но война далека до завершения! Теперь охотник – это добыча. Игра еще на завершена», – написал Адесанья.

В выходные Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.

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