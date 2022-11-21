Алекс Волкановски: «Должен произойти немедленный реванш между Адесаньей и Перейрой. Иззи заслужил второй шанс»

Чемпион UFC в полулегком весе считает, что и должны провести реванш.

«Когда ты так долго доминировал в этом дивизионе, немедленный реванш должен произойти.

Думаю, что он состоится в ближайшее время, особенно, учитывая, как проходил этот бой. Он был отличным.

Люди снова захотят его увидеть, зная, что Иззи вел поединок, но Алекс его подловил. Думаю, что Иззи определенно заслужил второй шанс», – сказал Волкановски.

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