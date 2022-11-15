Адесанья заявил, что дрался против Перейры травмированным: «Хотел сняться, но я гордый человек»

Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья заявил, что получил травму в ходе подготовки к поединку с .

«Я собирался сняться с этого боя. В поединке против Джареда Каннонье я повредил заднюю крестообразную связку.

Это мешает твоему колену двигаться назад. В начале лагеря у меня были определенные проблемы. Где-то три недели я только боксировал.

В конечном итоге примерно посередине лагеря я начал принимать и блокировать удары ногами», – сказал Адесанья.

Адесанья разочарован остановкой боя с Перейрой: «Уверяю вас, я шатался не из-за ударов. У меня нет причин лгать»