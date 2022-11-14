Адесанья назвал причину поражения от Перейры: «Он хорошо инвестировал в калф-кики»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал поражение от Алекса Перейры на UFC 281.

В главном событии турнира в Нью-Йорке Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.

«Я знал на что способен, я вел этот бой. Но Алекс отбил мне нерв на ноге, поэтому мой футворк был скомпрометирован.

Даже когда я оступился и кувырнулся назад, мне пришлось это сделать. Я подумал: «Вот дерьмо, я только что запнулся, и это мне несвойственно».

Отдаю должное Алексу – он хорошо инвестировал в калф-кики. Это стоило мне победы», – сказал Адесанья.

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