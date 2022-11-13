Адесанья не стал возражать с остановкой боя: «Я был в сознании, но дерьмо случается»

Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья дал комментарий после поединка с Алексом Перейрой, в котором новозеландец проиграл техническим нокаутом и лишился чемпионского титула.

«Какие эмоции? Я за все благодарен. Что за жизнь, что за момент. Черт возьми, просто сумасшествие. Почти то же самое, что было в предыдущем нашем бою.

Сумасшествие, но я в порядке. Первое, что я сказал тренеру и рефери – что я в порядке. Я был сознании, все осознавал, но дерьмо случается. Был я недоволен остановкой боя? Нет.

Я поговорил со своими тренерами и я им доверяю. Но я был в порядке. Я все видел. Может, глаза у меня и закатывались, но я был в сознании», – сказал Исраэль.

Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья

Судейские карточки боя Перейры и Адесаньи: Алекс мог победить только финишем