Сергей Харитонов: «Петру Яну нужно меньше болтать! Если у него голова встала на место, то он выиграет Двалишвили»

Российский тяжеловес ответил на вопрос о поединке с , который пройдет 11 марта на 221.

«Не хочу ничего слышать о Яне. Мне он неинтересен.

Предстоящий бой с Двалишвили? Если у него голова встала на место, то выиграет. Если нет, то пойдет под откос. Я согласен с Тактаровым. Петру надо меньше болтать!

Но этот бой я даже смотреть не буду. Повторюсь, все, что связано с Яном, мне неинтересно. У меня есть свои дела, мне не до него.

Но хочу сказать еще раз, что Петру надо меньше говорить и заняться делом», – сказал Харитонов.

Тактаров про Яна: «Если Петр еще раз откроет рот и опустится до уровня базарного пацана, то все пойдет в жопу»

Гаджиев про бой Ян – Двалишвили: «Если Петр победит, можно сразу просить титульный бой»