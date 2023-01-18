Сергей Харитонов: «Петру Яну нужно меньше болтать! Если у него голова встала на место, то он выиграет Двалишвили»

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Российский тяжеловес Сергей Харитонов ответил на вопрос о поединке Петра Яна с Мерабом Двалишвили, который пройдет 11 марта на UFC Fight Night 221.

«Не хочу ничего слышать о Яне. Мне он неинтересен.

Предстоящий бой с Двалишвили? Если у него голова встала на место, то выиграет. Если нет, то пойдет под откос. Я согласен с Тактаровым. Петру надо меньше болтать!

Но этот бой я даже смотреть не буду. Повторюсь, все, что связано с Яном, мне неинтересно. У меня есть свои дела, мне не до него.

Но хочу сказать еще раз, что Петру надо меньше говорить и заняться делом», – сказал Харитонов.

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