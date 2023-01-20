Менеджер Яна считает Двалишвили удобным соперником: «Когда Петя голоден, он любого пройдет»

Саят Абдрахманов, менеджер №2 легчайшего дивизиона UFC Петра Яна, поделился мыслями о предстоящем бое с , который возглавит турнир UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада).

Абдрахманов не согласился с предположением, что базовый борец Двалишвили станет неудобным соперником для Яна.

«Я не знаю, от чего отталкиваются эти люди. Во-первых, Мераб – единственный, кто свободен сейчас, и, во-вторых, Мераб в 5-раундовом бою для Пети удобный соперник.

Если Петя подойдет без травм, в отличной форме, с отличной мотивацией, то Мераб – это очень удобный для него соперник.

Я вообще считаю, что, когда Петя голоден, он любого соперника пройдет. Не все всегда упирается в навыки, по навыкам Петя все еще лучший боец в этом дивизионе.

Мераб для него по навыкам очень удобный. Но бывают ментальные моменты, психологические», – сказал Абдрахманов.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта подтвержден официально