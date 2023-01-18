Александр Емельяненко: «После двух грабежей Ян уверенно и спокойно пройдет Двалишвили»

Российский боец Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя и .

«Довольно предсказуемый бой – оба находятся рядом в рейтинге. Плюс тут можно найти историю в том, что в углу Двалишвили с большей долей вероятности будет Алджамейн Стерлинг.

В случае победы Ян может прям сразу вызвать Стерлинга на третий поединок, что будет очень интересно аудитории единоборств. Это лучшее развитие для Яна.

Как я раньше говорил, Петра дважды обокрали судьи, и сейчас после двух грабежей Ян уверенно и спокойно пройдет Двалишвили.

Но я бы советовал все равно не доводить дело до судейского решения. Благо, как понимаю, бой будет пятираундовым», – сказал Емельяненко.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит 221 в Лас-Вегасе.

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