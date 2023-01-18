Александр Емельяненко: «После двух грабежей Ян уверенно и спокойно пройдет Двалишвили»

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Российский боец Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Довольно предсказуемый бой – оба находятся рядом в рейтинге. Плюс тут можно найти историю в том, что в углу Двалишвили с большей долей вероятности будет Алджамейн Стерлинг.

В случае победы Ян может прям сразу вызвать Стерлинга на третий поединок, что будет очень интересно аудитории единоборств. Это лучшее развитие для Яна.

Как я раньше говорил, Петра дважды обокрали судьи, и сейчас после двух грабежей Ян уверенно и спокойно пройдет Двалишвили.

Но я бы советовал все равно не доводить дело до судейского решения. Благо, как понимаю, бой будет пятираундовым», – сказал Емельяненко.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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2 комментария

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Мадина Уйгурова
Если поедет в Дагестан, а не в Тайланд на тренировку, то может и да. В противном случае Двалишвили просто будет лежать сверху все раунды и выиграет решением. Он в отличие от Стерлинга ни на удушающие не выходит, ни бить не умеет, а просто лежит сверху или держит у сетки, но этого хватает для победы над ударниками
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Elkorazon01
Какие грабежи? АЕ опять пьян
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