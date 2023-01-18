Джоджуа про бой Ян – Двалишвили: «Выглядит так, что Петра списали»
Экс-боец UFC Лиана Джоджуа считает Петра Яна аутсайдером поединка с Мерабом Двалишвили.
«Выглядит так, что Петра списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников.
Все-таки у него два поражения подряд, я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо показать себя.
Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так», – сказала Джоджуа.
Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
Гаджиев про бой Ян – Двалишвили: «Если Петр победит, можно сразу просить титульный бой»
Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год
5 комментариев