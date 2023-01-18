Джоджуа про бой Ян – Двалишвили: «Выглядит так, что Петра списали»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Лиана Джоджуа UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Лиана Джоджуа считает Петра Яна аутсайдером поединка с Мерабом Двалишвили.

«Выглядит так, что Петра списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников.

Все-таки у него два поражения подряд, я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо показать себя.

Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так», – сказала Джоджуа.

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5 комментариев

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Борис _____
Списали Джоджуа, а Петру дали сложного и принципиального соперника - это немного другое)
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АланСмити
Глупости, с Шоном ему реванш бы не дали, как и со Стерлингом, 4-5 номера дерутся между собой. С кем ему тогда драться? С 6-8 номером? Так победа над ними не даст тебе титульник и придётся провести бой в любом случае с Мерабом или Верой, если он выиграет,а так драться против 3 номера и победа над ним вполне может открыть путь к титульнику. Да, он борец, но что-то мало что Стерлинг мог показать ударнику Петру, когда он провёл лагерь в Дагестане, а во время второго боя уже готовился в Тае, возможно, это очень повлияло. Пусть возвращается в Дагестан и готовиться к борьбе, да и навыки Мераба в борьбе очень преувеличены. В основном это просто залёживание соперника, вот с Альдо 0 тейкдаунов из 16 попыток. Была в карьере только одна победа сабмишеном. А в ударке Ян намного сильнее и если будет уверенно забирать раунды, а не оставлять сомнения судьям, то решением должен уверенно забирать. Или вообще вырубить, но нужно включить режим Саб-зиро, а то у Мераба плохие отношения со льдом.
+3
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+3
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Егор Малахов
Нормальный бой. В мерабе нет ничего сверхъестественного, можно побеждать. При это имя громкое, как и их конфликт. Хороший бой, чтобы остаться на плаву. Списали бы его как раз, если бы отправили бороться с середняками, на которых и имя не сделаешь и есть риск увязнуть в этом болоте, превратившись в гейткипера
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JuVero
Ответ Psevdosport
А с кем тогда? 3 номер рейтинга на серии из 8 побед это кто по ее версии, плюс история конфликта
Вы, видимо, смысла не поняли.
+3
-1
+2
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Psevdosport
А с кем тогда? 3 номер рейтинга на серии из 8 побед это кто по ее версии, плюс история конфликта
0
-3
-3
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