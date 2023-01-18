Джоджуа про бой Ян – Двалишвили: «Выглядит так, что Петра списали»

Экс-боец UFC Лиана Джоджуа считает Петра Яна аутсайдером поединка с .

«Выглядит так, что Петра списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников.

Все-таки у него два поражения подряд, я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо показать себя.

Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так», – сказала Джоджуа.

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