Ислам Махачев – о поясе UFC: «Мне он нравится, не собираюсь его отдавать»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал в соцсетях фото с поясом.
Напомним, что 11 февраля в Перте (Австралия) на UFC 284 Махачев проведет первую защиту титута. Его соперником станет лидер рейтинга P4P и чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски.
«Мне нравится этот пояс, и я не собираюсь его кому-то отдавать», – написал Махачев в соцсетях.
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