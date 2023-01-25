Ислам Махачев – о поясе UFC: «Мне он нравится, не собираюсь его отдавать»

Чемпион UFC в легком весе опубликовал в соцсетях фото с поясом.

Напомним, что 11 февраля в Перте (Австралия) на UFC 284 Махачев проведет первую защиту титута. Его соперником станет лидер рейтинга P4P и чемпион в полулегком весе .

«Мне нравится этот пояс, и я не собираюсь его кому-то отдавать», – написал Махачев в соцсетях.

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