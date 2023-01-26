Артур Бетербиев: «Чье имя я хочу вписать в свое резюме – Канело или Усика? Энтони Ярда в эту субботу»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе ответил на вопрос о потенциальных поединках с и .

«Чье имя я хочу вписать в свое резюме – Канело или Усика? в эту субботу.

Я не мечтаю о том, чтобы с кем-то подраться. Когда у нас будут намечаться бои, мы это обдумаем и согласимся драться, если это будет хороший поединок», – сказал россиянин.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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