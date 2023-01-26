Артур Бетербиев: «Чье имя я хочу вписать в свое резюме – Канело или Усика? Энтони Ярда в эту субботу»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик Сауль Альварес бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о потенциальных поединках с Саулем Альваресом и Александром Усиком.

«Чье имя я хочу вписать в свое резюме – Канело или Усика? Энтони Ярда в эту субботу.

Я не мечтаю о том, чтобы с кем-то подраться. Когда у нас будут намечаться бои, мы это обдумаем и согласимся драться, если это будет хороший поединок», – сказал россиянин.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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3 комментария

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Саламбек Алаев
Ответ Оскар Муравьев
Ну какой Усик.. Уже смешно... Он супертяж артур полутяж.. Этого боя в теории быть не может... Все ждут боя с биволом за наследие... Вот единственный бой который нужен Артуру и можно на пенсию.. Какой смысл Артуру в его преклонном возрасте с кучей травм колотить мешков наподобие Джо Смита ярда и калума Смита.. Это неинтересно вообще...
У них с Усиком есть определенная история с любителей , при каждом интервью или конференции ему задают вопросы по поводу Усика , а учитывая ситуацию нынешнюю , то котияество этих вопросов возросло в разы )
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Оскар Муравьев
Вообщем бивол дерется с буатси и Канело в 23 году.. Боя с БТР мы так и не увидим очень печально(
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Ну какой Усик.. Уже смешно... Он супертяж артур полутяж.. Этого боя в теории быть не может... Все ждут боя с биволом за наследие... Вот единственный бой который нужен Артуру и можно на пенсию.. Какой смысл Артуру в его преклонном возрасте с кучей травм колотить мешков наподобие Джо Смита ярда и калума Смита.. Это неинтересно вообще...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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