Эдди Хирн: «Каллум Смит подерется с победителем боя Бетербиев – Ярд»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Эдди Хирн Каллум Смит Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн назвал следующего соперника для победителя боя Артур Бетербиев – Энтони Ярд.

«Лучший шанс для Ярда победить, это включиться рано. Он – потенциально опасный боксер в первой половине боя. Он должен застать врасплох Бетербиева.

Я не вижу другого способа победить для Ярда. Кстати, я надеюсь, что он все сделает правильно, потому что победитель встретится с Каллумом Смитом.

В конечном итоге, Смит подерется с победителем. Так что я бы предпочел, чтобы Ярд одержал победу», – сказал Хирн.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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7 комментариев

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sonny91
Ответ Александр Степанов
В нашей стране - нет, на Западе - да)
в англии только, сходят в надежде на апсет. просто совершенно без интриги.
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Александр Степанов
Ответ sonny91
вот совсем такой бой не интересен
В нашей стране - нет, на Западе - да)
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Оскар Муравьев
Если ярд кинется сразу на Артура будет как с Джо смитом... Лучше от бегать пытаться хоть сразу в ко не улетит
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Оскар Муравьев
Как же надоели британские промоутеры что Уоррен что херн сувать своих мешков полутяжей на топ бои ну не тянет они... Смит мешок после того как его райдер побил а Канело уничтожил.. Зачем это стареющего Артуру... Все ждут бой с биволом а они опять мешков суют под танк.. Вообщем снова пролетаем мимо мега боя как в свое время чикенсон боялся подраться с крашером
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sonny91
вот совсем такой бой не интересен
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Мухтар Майрханов
Я бы предпочел, чтобы Бетербиев проиграл ,так-как он угроза для Бивола.хотел сказать Хирн ,но ,так говорит нельзя
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здоровяк
Боя Бетербиев - Бивол нам не дождаться.
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+5
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