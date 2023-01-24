Эдди Хирн: «Каллум Смит подерется с победителем боя Бетербиев – Ярд»

Промоутер Эдди Хирн назвал следующего соперника для победителя боя Артур Бетербиев – Энтони Ярд.

«Лучший шанс для Ярда победить, это включиться рано. Он – потенциально опасный боксер в первой половине боя. Он должен застать врасплох Бетербиева.

Я не вижу другого способа победить для Ярда. Кстати, я надеюсь, что он все сделает правильно, потому что победитель встретится с Каллумом Смитом.

В конечном итоге, Смит подерется с победителем. Так что я бы предпочел, чтобы Ярд одержал победу», – сказал Хирн.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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