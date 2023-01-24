Бой Бетербиева и Ярда – все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритании) состоится боксерский вечер, где в главном событии Артур Бетербиев будет защищать пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе в поединке с Энтони Ярдом.
Где смотреть и во сколько бой Бетербиева и Ярда?
Бойцовский вечер начнется в субботу, 28 января, в 20:00 по московскому времени. Официальный эфир в России не планируется.
Кард турнира
Помимо Бетербиева и Ярда, на ринге встретятся:
Артем Далакян – Дэвид Хименес (титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе);
Уилли Хатчинсон – Кароль Итаума (бой за вакантный титул WBO Inter-Continental в полутяжелом весе).
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