Бой Бетербиева и Ярда – все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритании) состоится боксерский вечер, где в главном событии Артур Бетербиев будет защищать пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе в поединке с Энтони Ярдом.

Где смотреть и во сколько бой Бетербиева и Ярда?

Бойцовский вечер начнется в субботу, 28 января, в 20:00 по московскому времени. Официальный эфир в России не планируется.

Кард турнира

Помимо Бетербиева и Ярда, на ринге встретятся:

Артем Далакян – Дэвид Хименес (титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе);

Уилли Хатчинсон – Кароль Итаума (бой за вакантный титул WBO Inter-Continental в полутяжелом весе).

2 комментария

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Оскар Муравьев
Ответ Валерий Бутов
Зачем анонсировать , если показывать не будут. Хотя такие бои показывать надо, обязательно .
Куча ссылок в инете есть кто хочет посмотрит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Бутов
Зачем анонсировать , если показывать не будут. Хотя такие бои показывать надо, обязательно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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