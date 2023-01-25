Каллум Джонсон дал совет Ярду перед боем с Бетербиевым: «Артур – пес и животное. Нужно грубить ему и толкать назад»

Британский боксер Каллум Джонсон считает, что для победы над Артуром Бетербиевым нужно быть готовым к сложному бою.

« – это пес, это животное. У него не будет никаких сомнений в том, чтобы ударить Энтони Ярда по затылку.

Ты должен быть все время острым, ты должен быть все время осторожным, ты не можешь ослабить бдительность ни на секунду, потому что он этим воспользуется.

Но, чтобы иметь хоть какой-то шанс победить его, нужно уметь обыграть его в его же игру. Грубить ему, толкать его назад, бить его сильно, заставлять его чувствовать себя неловко.

Если ты пытаешься переиграть его на задних лапах, то ему будет комфортно, потому что он покажет все, что он привык делать с противниками», – сказал Джонсон.

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