Каллум Джонсон дал совет Ярду перед боем с Бетербиевым: «Артур – пес и животное. Нужно грубить ему и толкать назад»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Джонсон Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Британский боксер Каллум Джонсон считает, что Энтони Ярду для победы над Артуром Бетербиевым нужно быть готовым к сложному бою.

«Артур Бетербиев – это пес, это животное. У него не будет никаких сомнений в том, чтобы ударить Энтони Ярда по затылку.

Ты должен быть все время острым, ты должен быть все время осторожным, ты не можешь ослабить бдительность ни на секунду, потому что он этим воспользуется.

Но, чтобы иметь хоть какой-то шанс победить его, нужно уметь обыграть его в его же игру. Грубить ему, толкать его назад, бить его сильно, заставлять его чувствовать себя неловко.

Если ты пытаешься переиграть его на задних лапах, то ему будет комфортно, потому что он покажет все, что он привык делать с противниками», – сказал Джонсон.

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7 комментариев

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dmitrii7856@icloud.com
В этом бою одна интрига в каком раунде упадёт Ярд я зарядил меньше 5.5
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Алексей Михайлов
Лучше связку бананов ему бросить и он сразу отвлечется.
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-3
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Николай Т
Бетербиев уже проиграл..
0
-2
-2
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Kurt
Учитывая как Битер нализывает Кадырову, то возможно собачьи гены присутствуют.
+3
-6
-3
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GreenUfa
Ответ уличный иуда
"Боксер дал совет Ярду…" Блин, а я думал самбист
Хорошо что не борец
+1
0
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Predator№7
Что он несёт? Артур один из самых адекватных людей в этой сфере, если не самый)
+14
-1
+13
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уличный иуда
"Боксер дал совет Ярду…"
Блин, а я думал самбист
+2
0
+2
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