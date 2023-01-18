UFC официально подтвердил бои Эдвардс – Усман и Гейджи – Физиев 18 марта
UFC анонсировал поединки на 286-м номерном турнире, который пройдет 18 марта в Лондоне.
В главном событии пройдет третий бой Леона Эдвардса и Камару Усмана. В августе 2022-го британец победил нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом полусреднего дивизиона.
В со-главном поединке встретятся легковесы Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев.
Американец в марте проиграл сабмишеном Чарльзу Оливейре, представитель Азербайджана в июле нокаутировал в пятом раунде Рафаэля Дос Аньоса.
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