Леон Эдвардс: «Чимаев в моем списке. Он может подраться с Ковингтоном, а потом мы поговорим»

Чемпион UFC в полусреднем весе ответил на вопрос о возможном поединке с .

«Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Пусть продолжает свой путь в нашем весе.

Хамзат может подраться с или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Камару Усмана 18 марта возглавит UFC 286 в Лондоне.

Эдвардс и Усман проведут реванш 18 марта в Лондоне, со-главное событие – бой Гейджи и Физиева

Эдвардс – о Чимаеве: «Он хорош, но не такой монстр, каким его подает UFC»