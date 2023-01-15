Леон Эдвардс: «Чимаев в моем списке. Он может подраться с Ковингтоном, а потом мы поговорим»
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вопрос о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Пусть продолжает свой путь в нашем весе.
Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», – сказал Эдвардс.
Бой Эдвардса и Камару Усмана 18 марта возглавит UFC 286 в Лондоне.
Эдвардс и Усман проведут реванш 18 марта в Лондоне, со-главное событие – бой Гейджи и Физиева
Эдвардс – о Чимаеве: «Он хорош, но не такой монстр, каким его подает UFC»
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