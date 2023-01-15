Леон Эдвардс: «Чимаев в моем списке. Он может подраться с Ковингтоном, а потом мы поговорим»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вопрос о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Пусть продолжает свой путь в нашем весе.

Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Камару Усмана 18 марта возглавит UFC 286 в Лондоне.

Эдвардс и Усман проведут реванш 18 марта в Лондоне, со-главное событие – бой Гейджи и Физиева

Эдвардс – о Чимаеве: «Он хорош, но не такой монстр, каким его подает UFC»

 

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2 комментария

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Олег Ринкевич
Да он сам ссыт
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
С Белалом Муххаммад но до этого уже самого Леона могут убрать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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