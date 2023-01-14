Стерлинг обвинил Сехудо в употреблении допинга: «100%, он выходил из программы тестирований»

Теги легчайший вес допинг UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо принимал запрещенные вещества, находясь в отставке.

«Генри Сехудо заслуживает того, чтобы ему надрали зад. Потому что он отсиживался в сторонке, принимая все то дерьмо, которое он, вероятно, действительно принимал, исцеляя свое тело.

100%, он выходил из программы тестирований. Почему бы не попытаться вернуть свое тело в лучшую форму? Выглядит именно так», – сказал Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «Сехудо, почему ты пытаешься сбежать? Я не говорил, что бой отменен»

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2 комментария

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Вячеслав Тотров
Как боец может быть Стерлинг сильный, но как харизматичный чемпион- просто ноль. Вечное нытье,оправдания, недоказанные обвинения. Хихоньки да хахоньки. Клоун- одним словом
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitrii7856@icloud.com
Стерлинг рановато плакать начал
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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