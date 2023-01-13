Алджамейн Стерлинг: «Сехудо, почему ты пытаешься сбежать? Я не говорил, что бой отменен»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг опроверг информацию об отмене боя с Генри Сехудо.

«Они слышат то, что хотят услышать. Король никуда не делся. Сейчас мы все выясним с доктором, а затем поговорим с UFC и определимся с датой», – написал американец.

Ранее Стерлинг сообщил, что ему требуется операция на руке, и бой с Сехудо 5 марта состояться не может. Генри принял вызов Шона О’Мэлли.

«Почему ты пытаешься сбежать? Я не говорил, что бой отменен. Я занимаюсь бицепсом с командой UFC и врачами. Подожди месяц, и я задам тебе трепку.

Если ты проиграешь О’Мэлли, можешь распрощаться со своим шансом на встречу с настоящим Королем», – сказал Стерлинг.

Стерлинг не подерется с Сехудо в марте: «У меня все еще порван бицепс»

Стерлинг рассказал о травме бицепса, с которой провел два боя в 2022-м: «Когда тогда справедливо спортсменам заботиться о здоровье?»

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3 комментария

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Купаж
Сехудыч уверен в своей победе над Шоном, поэтому вряд ли его мотивируют слова Алджо. Наоборот, можно еще и хайпануть.
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Арни Терминатор
Аха ха,актриса ревнует ,что после возвращение Генри,что может остатся в заднем дворе.
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+1
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Кидар
Реально 🤡 🤡 🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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