Тайсон Фьюри: «У Джошуа не хватит яиц согласиться на бой с Уайлдером. Готов поспорить на миллион долларов, что Деонтей его нокаутирует»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри знает, как закончится возможный бой между и .

«Хочу увидеть этот бой, но думаю, что у Джошуа не хватит яиц, чтобы на него согласиться. Мне кажется, он не дерется с теми, кто может его нокаутировать.

И Уайлдер однозначно нокаутирует Джошуа. Готов поспорить с любым на миллион долларов. Миллион против миллиона – не проблема. Уайлдер наглухо вырубит его», – считает Фьюри.

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