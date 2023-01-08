«Любить хорошее в себе – нормально». Уайлдер обнял и поговорил с собственной скульптурой

Теги Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер опубликовал видео, на котором обнимает и разговаривает с бронзовой скульптурой себя.

«Любить хорошее в себе – нормально. В большинстве случаев самомотивация – обязательное условие. А иногда это все, что нам нужно, чтобы остаться в живых!» – сказал Уайлдер.

Последний раз Уайлдер дрался в октябре-2022. Тогда он нокаутом победил Роберто Хелениуса.

Джошуа про бой с Уайлдером: «Это однозначно произойдет. 2023 год уже не за горами»

Уайлдер – о поединке с Усиком: «Если он человек слова, то это будет крутой бой»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже он с ней целуется💋😀‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Взасос со своей скульптурой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наверное, те же самые слова произносил в известном видео Рукаку, но то было немое кино))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий