«Любить хорошее в себе – нормально». Уайлдер обнял и поговорил с собственной скульптурой

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе опубликовал видео, на котором обнимает и разговаривает с бронзовой скульптурой себя.

«Любить хорошее в себе – нормально. В большинстве случаев самомотивация – обязательное условие. А иногда это все, что нам нужно, чтобы остаться в живых!» – сказал Уайлдер.

Последний раз Уайлдер дрался в октябре-2022. Тогда он нокаутом победил Роберто Хелениуса.

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