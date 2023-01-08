«Любить хорошее в себе – нормально». Уайлдер обнял и поговорил с собственной скульптурой
Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер опубликовал видео, на котором обнимает и разговаривает с бронзовой скульптурой себя.
«Любить хорошее в себе – нормально. В большинстве случаев самомотивация – обязательное условие. А иногда это все, что нам нужно, чтобы остаться в живых!» – сказал Уайлдер.
Последний раз Уайлдер дрался в октябре-2022. Тогда он нокаутом победил Роберто Хелениуса.
Джошуа про бой с Уайлдером: «Это однозначно произойдет. 2023 год уже не за горами»
Уайлдер – о поединке с Усиком: «Если он человек слова, то это будет крутой бой»
3 комментария