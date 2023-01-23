Блахович про уход Тейшейры: «Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш!»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к Гловеру Тейшейре, который завершил карьеру после поражения от Джамала Хилла.
«Один из величайших бойцов в индустрии ММА. Легенда. Для меня было честью скрестить перчатки с тобой в октагоне.
PS: Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш! Так что Гловер увидимся на коврике», – написал польский боец.
43-летний Тейшейра проиграл Хиллу на UFC 283 единогласным решением судей.
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