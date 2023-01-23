Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе обратился к , который завершил карьеру после поражения от .

«Один из величайших бойцов в индустрии ММА. Легенда. Для меня было честью скрестить перчатки с тобой в октагоне.

PS: Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш! Так что Гловер увидимся на коврике», – написал польский боец.

43-летний Тейшейра проиграл Хиллу на UFC 283 единогласным решением судей.

Магомед Анкалаев может получить титульный бой в этом году (Бретт Окамото)

«Я хотел бы драться бесконечно». Тейшейра мечтал стать чемпионом UFC в 43 года, но кроваво проиграл