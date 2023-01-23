Блахович про уход Тейшейры: «Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш!»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович UFC 283 Джамал Хилл Тейшейра – Хилл Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к Гловеру Тейшейре, который завершил карьеру после поражения от Джамала Хилла.

«Один из величайших бойцов в индустрии ММА. Легенда. Для меня было честью скрестить перчатки с тобой в октагоне.

PS: Бро, ну ты же помнишь, что должен мне реванш! Так что Гловер увидимся на коврике», – написал польский боец.

43-летний Тейшейра проиграл Хиллу на UFC 283 единогласным решением судей.

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2 комментария

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Август Ацетонов
Заголовок шедевр, конечно. Прям на приложенном скриншоте видно, что Блахович пишет про маты, но в автор пишет про возвращение Гловера в октагон
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
В схватке по грэпплингу или бжж блаховичу все равно реванш не взять у гловера)
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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