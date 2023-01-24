Хилл – фаворит потенциального поединка с Прохазкой по мнению букмекеров
Букмекеры оценили потенциальный поединок между действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и экс-обладателем титула Иржи Прохазкой.
Коэффициент на победу Хилла составляет 1.8. Успех Прохазки оценивается в 2.05.
На UFC 283 в минувшие выходные Хилл победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и выиграл пояс, освобожденный травмированным Прохазкой.
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