Хилл – фаворит потенциального поединка с Прохазкой по мнению букмекеров

Букмекеры оценили потенциальный поединок между действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе и экс-обладателем титула .

Коэффициент на победу Хилла составляет 1.8. Успех Прохазки оценивается в 2.05.

На UFC 283 в минувшие выходные Хилл победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и выиграл пояс, освобожденный травмированным Прохазкой.

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