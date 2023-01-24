Хилл – фаворит потенциального поединка с Прохазкой по мнению букмекеров

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили потенциальный поединок между действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и экс-обладателем титула Иржи Прохазкой.

Коэффициент на победу Хилла составляет 1.8. Успех Прохазки оценивается в 2.05.

На UFC 283 в минувшие выходные Хилл победил единогласным решением судей Гловера Тейшейру и выиграл пояс, освобожденный травмированным Прохазкой.

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3 комментария

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hvmr5rgxz5
По мне, сложный бой для прогнозов, так как Прохазка пропускает все что летит в его сторону, а у Хилла удар не хилый
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Максим Монтанари
Крайне удивительный прогноз. Прохазка кажется бойцом уровнем выше новоиспечённого чемпиона.
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Johnny Walker
Буки как обычно, в ММА плохо разбираются, пальцем в небо.
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