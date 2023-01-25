Хилл не хочет давать титульник Анкалаеву: «Не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента»

Чемпион UFC в полутяжелом весе настроен на бой с бывшим чемпионом Иржи Прохазкой. Хилл не хочет давать титульный шанс из-за неубедительного, по мнению Джамала, выступления россиянина в бою с .

«Я готов подождать Прохазку до июля или августа. Если придется ждать дольше, наверное, я просто подерусь со следующим в очереди.

Я не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента. Из-за того простого факта, как он отреагировал на ничью в бою с Блаховичем.

Слова о том, что ты никогда больше не будешь драться в UFC, не принесут тебе титульный шанс, бро.

Возможно, они решат протестировать его еще раз. Я хочу драться с Прохазкой, но готов биться со следующим в очереди», – сказал Хилл.

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