Хилл не хочет давать титульник Анкалаеву: «Не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл настроен на бой с бывшим чемпионом Иржи Прохазкой. Хилл не хочет давать титульный шанс Магомеду Анкалаеву из-за неубедительного, по мнению Джамала, выступления россиянина в бою с Яном Блаховичем.
«Я готов подождать Прохазку до июля или августа. Если придется ждать дольше, наверное, я просто подерусь со следующим в очереди.
Я не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента. Из-за того простого факта, как он отреагировал на ничью в бою с Блаховичем.
Слова о том, что ты никогда больше не будешь драться в UFC, не принесут тебе титульный шанс, бро.
Возможно, они решат протестировать его еще раз. Я хочу драться с Прохазкой, но готов биться со следующим в очереди», – сказал Хилл.
Никита Крылов: «У Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом»
Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P
дескать "смотри, дана, этот анкалаев нехороший человек. твою контору обзывал нехорошими словами, говорил, что больше не будет в UFC драться. не давай ему титульник, пожалуйста. я лучше прохазку подожду. не дай мне встретиться с магомедом, мой лысый господин".
ещё один защитник чести UFC нашёлся, вслед за пимблетом. мага уже 10 раз объяснил, что он имел в виду лас-вегас, а не UFC, когда скзаал "я больше не буду драться здесь". ибо в лас-вегасе конченная атлетическая комиссия и местные судейки там постоянно треш устраивают.
А кто по его мнению следующий в очереди, Смит?