Хилл не хочет давать титульник Анкалаеву: «Не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл настроен на бой с бывшим чемпионом Иржи Прохазкой. Хилл не хочет давать титульный шанс Магомеду Анкалаеву из-за неубедительного, по мнению Джамала, выступления россиянина в бою с Яном Блаховичем.

«Я готов подождать Прохазку до июля или августа. Если придется ждать дольше, наверное, я просто подерусь со следующим в очереди.

Я не думаю, что UFC воспринимает Магомеда как претендента. Из-за того простого факта, как он отреагировал на ничью в бою с Блаховичем.

Слова о том, что ты никогда больше не будешь драться в UFC, не принесут тебе титульный шанс, бро.

Возможно, они решат протестировать его еще раз. Я хочу драться с Прохазкой, но готов биться со следующим в очереди», – сказал Хилл.

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17 комментариев

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sad wings of destiny
Ответ Rassel_Crowe
>Возможно, они решат протестировать его еще раз. Я хочу драться с Прохазкой, но готов биться со следующим в очереди А кто по его мнению следующий в очереди, Смит?
Боюсь, Даша Смит ему не по зубам. Совершенно другой уровень!
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Мишаня Кашников
Ответ Пьяный Ёж
Как же меня бомбит! Пришлось зарегистрироваться, чтобы выговориться. Как у них язык поворачивается назвать выступление Анкалаева неубедительным? Два раунда рубки в стойке, затем травма ноги. После неё я думал, что сейчас тренера или врачи снимут бойца с боя. Но он продолжил, поменял ход боя в следующих трёх раундах, включая чемпионские! Вытер бывшим чемпионом октагон мощнейшей борьбой и качественным граунд-энд-паундом. Это было одно из самых впечатляющих выступлений что я видел! Зато сам Хилл не впечатлил от слова совсем! За счет молодости и антропометрии накидал дедушке ударов издалека и выдохся уже в третьем раунде. Ходил с заплетающимися ногами и руки не мог поднять выше пояса. Не смог добить полуживого Тейшейру! Любой следующий претендент из топ 5, при такой подготовке Хилла, заберет у него пояс без проблем, мне кажется.
Все-таки заступлюсь за Хилла, Джамал всё грамотно сделал, не изобретал велосипед грамотно накидывал с двух рук все пять раундов без ошибок, он скорее всего опасается Магу, тот его разберёт скорее всего, а Прохазку с его защитой можно выключить
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Johnny Walker
Вряд ли пояс Хилла сейчас имеет какое то значение, победа над пробитым пенсионером так себе достижение, главные бои ещё впереди, по сути, Хилл владеет поясом только формально.
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alexander bakulin
Ответ Dzmitry Kernazhytski
большинство прочитал только заголовок, судя по всему.. ничего он не говорил про дам-не дам
хилл, как типичный очкошник и школьная ябеда, под видом своих размышлений, просто советует дане, что ему делать.
дескать "смотри, дана, этот анкалаев нехороший человек. твою контору обзывал нехорошими словами, говорил, что больше не будет в UFC драться. не давай ему титульник, пожалуйста. я лучше прохазку подожду. не дай мне встретиться с магомедом, мой лысый господин".
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Константин Сапрыкин
Ответ Мама Живанилда
Жесткие кики у Хила. Анкалаеву лучше титановые пластины на ноги поставить для начала
можно борьбу сразу включить
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Охотник на Сакурабу
Ответ Пьяный Ёж
Как же меня бомбит! Пришлось зарегистрироваться, чтобы выговориться. Как у них язык поворачивается назвать выступление Анкалаева неубедительным? Два раунда рубки в стойке, затем травма ноги. После неё я думал, что сейчас тренера или врачи снимут бойца с боя. Но он продолжил, поменял ход боя в следующих трёх раундах, включая чемпионские! Вытер бывшим чемпионом октагон мощнейшей борьбой и качественным граунд-энд-паундом. Это было одно из самых впечатляющих выступлений что я видел! Зато сам Хилл не впечатлил от слова совсем! За счет молодости и антропометрии накидал дедушке ударов издалека и выдохся уже в третьем раунде. Ходил с заплетающимися ногами и руки не мог поднять выше пояса. Не смог добить полуживого Тейшейру! Любой следующий претендент из топ 5, при такой подготовке Хилла, заберет у него пояс без проблем, мне кажется.
В смысле не впечатлил? Этот же "дедушка" уничтожил в одну калитку Блажковича и дал равный бой Пролапске. А тут такой-то декласс во всех аспектах. Вполне убедительное выступление против серьезного оппонента показал Хилл
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Арни Терминатор
Самое время Анкалаева взорваться и высказать все что думает о Хилле.
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Dzmitry Kernazhytski
большинство прочитал только заголовок, судя по всему.. ничего он не говорил про дам-не дам
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dmitrii7856@icloud.com
В принципе на мнение хила всем параллельна с кем скажут с тем и будет драться 😃 а то этому дам тому не дам
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Пьяный Ёж
Как же меня бомбит! Пришлось зарегистрироваться, чтобы выговориться. Как у них язык поворачивается назвать выступление Анкалаева неубедительным? Два раунда рубки в стойке, затем травма ноги. После неё я думал, что сейчас тренера или врачи снимут бойца с боя. Но он продолжил, поменял ход боя в следующих трёх раундах, включая чемпионские! Вытер бывшим чемпионом октагон мощнейшей борьбой и качественным граунд-энд-паундом. Это было одно из самых впечатляющих выступлений что я видел! Зато сам Хилл не впечатлил от слова совсем! За счет молодости и антропометрии накидал дедушке ударов издалека и выдохся уже в третьем раунде. Ходил с заплетающимися ногами и руки не мог поднять выше пояса. Не смог добить полуживого Тейшейру! Любой следующий претендент из топ 5, при такой подготовке Хилла, заберет у него пояс без проблем, мне кажется.
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alexander bakulin
ссыкунок дешёвый, так и думал, что он будет бегать от боя с магомедом. ноунейм, выиграл титул нахаляву, чисто по милости лысого, и тут же звездой себя возомнил и неприкрыто лысому жопу лижет.
ещё один защитник чести UFC нашёлся, вслед за пимблетом. мага уже 10 раз объяснил, что он имел в виду лас-вегас, а не UFC, когда скзаал "я больше не буду драться здесь". ибо в лас-вегасе конченная атлетическая комиссия и местные судейки там постоянно треш устраивают.
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Pa Chu
Ответ Rassel_Crowe
>Возможно, они решат протестировать его еще раз. Я хочу драться с Прохазкой, но готов биться со следующим в очереди А кто по его мнению следующий в очереди, Смит?
да кто угодно, кто не с такой высокой вероятностью настучит ему в будку
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Александр Шашков
Ьы вообще 8 номер рейтинга был как в чемпионскую битву попал
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заляпут
Сначала засудить, а потом не рассматривать, как претендента, UFC определено вне политик 🤣
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Rassel_Crowe
>Возможно, они решат протестировать его еще раз. Я хочу драться с Прохазкой, но готов биться со следующим в очереди

А кто по его мнению следующий в очереди, Смит?
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San9
К чему кипиш, Хилл сам выбыл на полгода. Другое дело, что у Анкалаева и вариантов-то особо нет, кроме повторного боя с Блаховичем.
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Мама Живанилда
Жесткие кики у Хила. Анкалаеву лучше титановые пластины на ноги поставить для начала
+5
-1
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