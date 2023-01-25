Тактаров советует Яну отказаться от трэштока: «Ему бы поработать как спортсмены из СССР. Нужно молча прийти и победить»

Бывший боец UFC Олег Тактаров дал совет экс-чемпиону UFC Петру Яну перед боем с .

Бой Яна и Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 12 марта.

«В первом же бою он деклассировал Стерлинга, потому что на него настроился. Во втором бою он помнил, что его деклассировал и настроя такого не было, потому получилось, что два раунда он в партере был зажат треугольником вокруг пояса.

Здесь такого не будет, потому что Петр настроится. Ему бы хорошо работать как спортсмены из Советского Союза.

Мы не делали никакого трэштока, потому что это дешево и на это никто не ведется. Просто нужно молча прийти и без лишних слов победить.

После боя при желании можно говорить, что хочешь. Разговор до боя отбирает силы. Я заметил в футболе, что Месси играет, не болтая лишнего. Он всегда настроен.

А наши футболисты могут много говорить, но мало делать. Как только выходишь и делаешь шоу одного артиста, морально пытаешься всех деклассировать, соперник в конце забьет пару голов и решит вопрос», – сказал Тактаров.

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