Тактаров советует Яну отказаться от трэштока: «Ему бы поработать как спортсмены из СССР. Нужно молча прийти и победить»

Теги Лионель Месси UFC Олег Тактаров легкий вес (MMA) Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Олег Тактаров дал совет экс-чемпиону UFC Петру Яну перед боем с Мерабом Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 12 марта.

«В первом же бою он деклассировал Стерлинга, потому что на него настроился. Во втором бою он помнил, что его деклассировал и настроя такого не было, потому получилось, что два раунда он в партере был зажат треугольником вокруг пояса.

Здесь такого не будет, потому что Петр настроится. Ему бы хорошо работать как спортсмены из Советского Союза.

Мы не делали никакого трэштока, потому что это дешево и на это никто не ведется. Просто нужно молча прийти и без лишних слов победить.

После боя при желании можно говорить, что хочешь. Разговор до боя отбирает силы. Я заметил в футболе, что Месси играет, не болтая лишнего. Он всегда настроен.

А наши футболисты могут много говорить, но мало делать. Как только выходишь и делаешь шоу одного артиста, морально пытаешься всех деклассировать, соперник в конце забьет пару голов и решит вопрос», – сказал Тактаров.

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4 комментария

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Ивгений Анегин
Ответ уличный иуда
Объясните Тухтарову, который до сих пор живет в СССР, что если будешь просто "приходить и побеждать", то ничего тебя не ждет в этой лиге. Яркий пример этому Магомед Анкалаев
2-я строчка в рейтинге UFC, обладатель премии «Выступление вечера» (три раза) и бой за вакантный титул в декабре 2022 - это ничего не ждёт ? херасе...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Объясните Тухтарову, который до сих пор живет в СССР, что если будешь просто "приходить и побеждать", то ничего тебя не ждет в этой лиге. Яркий пример этому Магомед Анкалаев
+8
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Лютый альбинос
А прикиньте условный Иван Ярыгин попал бы в ММА?))
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Никита Александрович
Вероятно, трешток будет полезным для спортсмена в случае если он будет говорить вещи, задевающие его оппонента, но это будет правдой. Таким образом эмоционально ты совершенно стабилен, ведь говоришь, то что тебе реально кажется правдой.
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