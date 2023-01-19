Бой Яна и Двалишвили 11 марта подтвержден официально

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

11 марта на UFC Fight Night 221 состоится бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.

Об организации поединка представителей легчайшего дивизиона объявили в промоушене.

Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона.

В последнем поединке в октябре Ян уступил раздельным решением Шону О’Мэлли. Двалишвили идет на серии из восьми побед кряду, в августе он победил единогласным решением судей Жозе Альдо.

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6 комментариев

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Alexcat1987
Ответ Прогноз Черданцева
Посмотрел бои Мераба с Алдо и Мораесом вообще не вижу опасности от него, стойка читаемая, опасен только в маунте, но с Петей выйти на такую позицию ему не дано.
А стерлинг после первого их боя выглядил опасным?а Шон?
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Alexcat1987
Ответ BurBon
Мераб не такой большой как Стерлинг, так что завалять Яна он не сможет, плюс бой 5 раундов. Петр должен побеждать, но включатся надо сразу, с первых раундов, с учетом последнего судейства.
Он и Шона должен был побеждать и Стерлинга должен был!
0
-1
-1
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Прогноз Черданцева
Посмотрел бои Мераба с Алдо и Мораесом вообще не вижу опасности от него, стойка читаемая, опасен только в маунте, но с Петей выйти на такую позицию ему не дано.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BurBon
Мераб не такой большой как Стерлинг, так что завалять Яна он не сможет, плюс бой 5 раундов. Петр должен побеждать, но включатся надо сразу, с первых раундов, с учетом последнего судейства.
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Давид Кочинян
Желаю Петру учинить разгром Двалишвили, как это устроил Мораес в конце первого раунда 👊🏼
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Timurbai
Зря , зря. Ну что тут сказать ещё после двух ограблений, Бог любит троицу…
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-2
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