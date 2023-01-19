Бой Яна и Двалишвили 11 марта подтвержден официально
11 марта на UFC Fight Night 221 состоится бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.
Об организации поединка представителей легчайшего дивизиона объявили в промоушене.
Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона.
В последнем поединке в октябре Ян уступил раздельным решением Шону О’Мэлли. Двалишвили идет на серии из восьми побед кряду, в августе он победил единогласным решением судей Жозе Альдо.
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