Бой Яна и Двалишвили 11 марта подтвержден официально

11 марта на 221 состоится бой и .

Об организации поединка представителей легчайшего дивизиона объявили в промоушене.

Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона.

В последнем поединке в октябре Ян уступил раздельным решением Шону О’Мэлли. Двалишвили идет на серии из восьми побед кряду, в августе он победил единогласным решением судей Жозе Альдо.

Сергей Харитонов: «Петру Яну нужно меньше болтать! Если у него голова встала на место, то он выиграет Двалишвили»

Гаджиев про бой Ян – Двалишвили: «Если Петр победит, можно сразу просить титульный бой»