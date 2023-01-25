Ник Диаз снялся в фильме Жан-Клода Ван Дамма

Ветеран смешанных единоборств Ник Диаз сыграл одну из ролей в фильме .

Картина называется «Человеческая тьма», режиссером которой стал Джеймс Каллен Брэссак.

«Вчера завершились съемки фильма, ради которого я был в Лос-Анджелесе последний месяц.

Приготовьтесь к новой, мрачной и мрачной криминальной истории, действие которой происходит в Лос-Анджелесе.

Жан-Клод Ван Дамм в главной роли и Ник Диаз, с чьим участием есть крутая сцена драки.

Когда дело дошло до репетиции, он взял на себя ответственность, предложив идеи лучше, чем босс каскадеров.

В итоге вариант Ника и был снят, что выглядело потрясающе», – написал в соцсетях бизнес-парнер Диаза-старшего Мэтт Стаудт.

Ник Диаз дал совет молодым людям: «Чистите зубы, делайте 100 отжиманий и держитесь подальше от женщин»

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