Ник Диаз снялся в фильме Жан-Клода Ван Дамма

Теги UFC Ник Диаз Жан-Клод Ван Дамм Бокс/MMA/UFC

Ветеран смешанных единоборств Ник Диаз сыграл одну из ролей в фильме Жан-Клода Ван Дамма.

Картина называется «Человеческая тьма», режиссером которой стал Джеймс Каллен Брэссак.

«Вчера завершились съемки фильма, ради которого я был в Лос-Анджелесе последний месяц.

Приготовьтесь к новой, мрачной и мрачной криминальной истории, действие которой происходит в Лос-Анджелесе.

Жан-Клод Ван Дамм в главной роли и Ник Диаз, с чьим участием есть крутая сцена драки.

Когда дело дошло до репетиции, он взял на себя ответственность, предложив идеи лучше, чем босс каскадеров.

В итоге вариант Ника и был снят, что выглядело потрясающе», – написал в соцсетях бизнес-парнер Диаза-старшего Мэтт Стаудт.

Ник Диаз дал совет молодым людям: «Чистите зубы, делайте 100 отжиманий и держитесь подальше от женщин»

Ник Диаз: «Вы можете увидеть меня снова на вершине в 2023 году. Хочу бой с Адесаньей»

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9 комментариев

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зять тестярика
Ответ Оскар Муравьев
Фильм не ван Дамма он же не режиссер этого фильма.. А вообще неужели боевики еще кто то смотрит тем более со старым впн даммом
а что считаете кто режиссер тот и главный?
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Champloo
Ответ Оскар Муравьев
Фильм не ван Дамма он же не режиссер этого фильма.. А вообще неужели боевики еще кто то смотрит тем более со старым впн даммом
А что боевики не смотреть то? Посмотри сколько Джон Уик насобирал. Да и полку боевых пенсионеров все прибывает и прибывает. А всякие бэшки и direct to dvd/stream всегда были.
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Джесси Пинкман
Ответ Оскар Муравьев
Фильм не ван Дамма он же не режиссер этого фильма.. А вообще неужели боевики еще кто то смотрит тем более со старым впн даммом
Ну те же неудержимые со старой гвардией вполне смотрибельны, имхо)
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Dmitriy Ermolaev
Ник не устоял перед возможности постоять в кадре рядом с бельгийским пареньком
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TimGI86
Ответ Оскар Муравьев
Фильм не ван Дамма он же не режиссер этого фильма.. А вообще неужели боевики еще кто то смотрит тем более со старым впн даммом
Он исполнительный продюсер и сценарист фильма, так что вполне его фильм
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Оскар Муравьев
Фильм не ван Дамма он же не режиссер этого фильма.. А вообще неужели боевики еще кто то смотрит тем более со старым впн даммом
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Гусейн Магомедрасулов
Я уже посмотрел этот фильм, там действительно есть крутая сцена драки, когда Ван Дамм исполняет вертушку, которой обучил его Ник Диаз.
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Andrey Ivanov
Ответ Сергей Орлов
Ван Дамм до сих пор снимается? Удивительно)
Странно,последние 20 лет ван дамм снимается в фильмах категории г в Болгарии,но не в сша🤣
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Сергей Орлов
Ван Дамм до сих пор снимается? Удивительно)
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