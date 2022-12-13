Ник Диаз: «Вы можете увидеть меня снова на вершине в 2023 году. Хочу бой с Адесаньей»

Теги UFC MMA Ник Диаз средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Ник Диаз анонсировал возвращение в следующем году.

«Вы можете увидеть меня снова на вершине в 2023 году, я возвращаюсь. Я буду быстрее, чем когда-либо, сильнее, чем когда-либо, лучше, чем когда-либо – я просто буду совершенно новым собой.

Кто бы ни был на вершине в то время, я хочу бой с Исраэлем Адесаньей, если он вернет свой титул», – сказал Диаз.

39-летний Диаз в последний раз дрался в сентябре 2021-го, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде Робби Лоулеру.

Ник Диаз: «Хочу драться за титул. Думаю, что побью Усмана»

Русский друг Нейта Диаза покоряет UFC. Он вырос на боях Емельяненко, набил тату с российским гербом и побеждает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные