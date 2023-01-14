Ник Диаз раскритиковал Фергюсона: «Терпеть не могу такой стиль»
Ветеран смешанных единоборств Ник Диаз высказался о бывшем временном чемпионе UFC в легком весе Тони Фергюсоне.
По мнению Диаза-старшего, Фергюсон компенсирует недостатки в технике непредсказуемым стилем.
«Нет, мне он не нравится. За ним неприятно наблюдать. Терпеть не могу такой стиль. В общем, это как бы спастический тип человека вперемешку с отсутствием техники и тактики.
Когда дерутся такие парни, это меня очень раздражает. Однако это смешанные боевые искусства.
Если у вас есть сильная база, и вы добавляете в нее подобные движения, как у Фергюсона, то это одно, но часто люди компенсируют отсутствие техники подобными вещами», – сказал Диаз.
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