Ник Диаз раскритиковал Фергюсона: «Терпеть не могу такой стиль»

Ветеран смешанных единоборств высказался о бывшем временном чемпионе в легком весе .

По мнению Диаза-старшего, Фергюсон компенсирует недостатки в технике непредсказуемым стилем.

«Нет, мне он не нравится. За ним неприятно наблюдать. Терпеть не могу такой стиль. В общем, это как бы спастический тип человека вперемешку с отсутствием техники и тактики.

Когда дерутся такие парни, это меня очень раздражает. Однако это смешанные боевые искусства.

Если у вас есть сильная база, и вы добавляете в нее подобные движения, как у Фергюсона, то это одно, но часто люди компенсируют отсутствие техники подобными вещами», – сказал Диаз.

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