Ник Диаз раскритиковал Фергюсона: «Терпеть не могу такой стиль»

Теги UFC Ник Диаз Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Ветеран смешанных единоборств Ник Диаз высказался о бывшем временном чемпионе UFC в легком весе Тони Фергюсоне.

По мнению Диаза-старшего, Фергюсон компенсирует недостатки в технике непредсказуемым стилем.

«Нет, мне он не нравится. За ним неприятно наблюдать. Терпеть не могу такой стиль. В общем, это как бы спастический тип человека вперемешку с отсутствием техники и тактики.

Когда дерутся такие парни, это меня очень раздражает. Однако это смешанные боевые искусства.

Если у вас есть сильная база, и вы добавляете в нее подобные движения, как у Фергюсона, то это одно, но часто люди компенсируют отсутствие техники подобными вещами», – сказал Диаз.

Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»

Джонсон вызвал Фергюсона на бой: «Йоу, если ты все еще в большой игре, дадим фанатам то, что они хотят»

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3 комментария

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уличный иуда
Ответ Вася Енотов
Диаз в своём последнем бою тоже не показал никакого стиля.
Ну вертушка в начале была стильной)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Енотов
Диаз в своём последнем бою тоже не показал никакого стиля.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hvmr5rgxz5
Самым сильным соперником Элькукуя, которого он побеждал, был Кевин Ли
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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